https://static.news.ru/photo/9424f49a-13c7-11ea-ad66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский рассказал, что произойдёт с Белоруссией в связи с отказом от российской нефти. Об этом сообщил «Царьград».

Я думаю, что это закончится, как всегда, миром. Нефть будет приходить из тех стран, в которых она производится, — привели слова Владимира Рожанковского на сайте.

Он добавил, что многие страны ищут альтернативные источники поставки нефти, однако это попытка показать недовольство. Эксперт отметил, что Белоруссия продержится на реверсе из Европы не более года.

Готова ли Беларусь платить больше за нефть, которую она будет получать реверсом из Европы? Какое-то время, наверное, да. Но как способ ведения хозяйства я сомневаюсь, что это даже год продержится, — процитировали Владимира Рожанковского на портале.

Эксперт подчеркнул, что «всегда всё заканчивалось по одному сценарию: подписывались какие-то соглашения, может быть, с уступками, может быть, минимальными, а может, вообще без уступок».

Как писал NEWS.ru ранее, Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Россия выступает против поставок нефти из Казахстана. Он также отметил, что из-за налогового манёвра российской стороны снижаются доходы бюджета, ухудшается эффективность работы НПЗ.