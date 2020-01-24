https://static.news.ru/photo/5251a706-3eca-11ea-b375-fa163e074e61_660.jpg Фото: belneftekhim.by

Главный редактор журнала «Газпром» Сергей Правосудов прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о закупках российского газа.

Когда покупали «Белтрансгаз», «Газпром» купил его за пять млрд рублей. Лукашенко говорит, что ему обещали низкие цены на газ. Но на самом деле Белоруссия покупает российский газ по самой низкой цене. Ни одна страна в мире не покупает по такой цене. Однако президент Белоруссии хочет ещё ниже цену, чтобы она была как на территории России. Но для того, чтобы она была как на территории России, нужны шаги в отношении интеграции наших стран. А он всего лишь продал «Белтрансгаз», — сообщил NEWS.ru эксперт.

Он также отметил, что в компании совершенно ничего не изменилось после продажи. На управленческих местах остались прежние люди. Газпром заплатил Белоруссии $5 млрд и ещё вложил деньги в модернизацию белорусской газотранспортной системы, добавил Правосудов.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки на завод по производству газетной бумаги, отчитывая руководство предприятия не сдержался и резко высказался о ситуации с поставками нефти и газа из России. Он потребовал, чтобы производители использовали белорусское сырьё, а не привозное.

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