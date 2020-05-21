Эксперт назвал подходящий для РФ сценарий развития экономики

https://static.news.ru/photo/e5d41104-9b03-11ea-bed2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Россия сможет развивать экономику в случае создания торговых блоков и разделения на макрорегионы. Такой сценарий назвал наилучшим для страны управляющий Международного финансового центра «Астана» Кайрат Келимбетов.

Всего эксперт определил три сценария развития мировой экономики. Первый, в частности, предусматривает курс на самоизоляцию и после пандемии, что будет характерным для стран с самыми крупными экономиками. Мир в этом случае разделится на несколько макрорегионов со своими производством и финансовыми системами.

К этим странам Келимбетов отнёс США. Продолжится при этом рост протекционизма и тренд на усиление национальных государств, пишет РИА Новости.

Второй сценарий заключается в масштабной поддержке банков и предприятий на национальном уровне. Но этот сценарий станет неподъёмным для таких стран, как Россия и Казахстан. Курс на изоляцию и полное импортозамещение не позволит сохранить темпы роста для устойчивого развития.

В третьем сценарии — наиболее подходящем для России — будет важна роль финансовых систем при сопряжении макрорегионов друг с другом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бизнесмены из США в РФ составили несколько сценариев восстановления российской экономики после пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Положительная динамика может начаться уже осенью, например, в октябре, рассказал руководитель Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко.