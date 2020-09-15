Эксперт назвал ошибочной мерой повышение акцизов на табачную продукцию

https://static.news.ru/photo/578a9968-f7f6-11ea-b1bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предложение повысить акцизы на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты в 2021 году с 4% до 20% — это ошибочная мера. Реализация этой инициативы приведёт к росту нелегального рынка, ведь данная отрасль и так слишком обложена акцизами. Так считает главред информагентства «Русский табак» Максим Королёв.

Он отметил, что в настоящее время сигареты являются самым облагаемым товаром. По словам Королёва, в течение последних нескольких лет акцизы выросли в 300 раз. Сейчас табачная отрасль занимает в списке приносящих средства государству второе место, уступая лишь нефтегазовому комплексу. Эксперт назвал решение «брать с курильщиков ещё больше» лёгким, но не очень правильным. По его оценкам, повышение акцизов приведёт к развитию «чёрного» рынка, масштабы которого на протяжении последних пяти лет удваиваются каждый год, уже дойдя до 16%. В это же время легальный сектор в два раза уменьшается. И повышение акцизов только усугубит ситуацию, доведя её до состояния, когда никакая цифровая маркировка не спасёт.

Представители Минздрава считают, что с помощью налоговых мер можно эффективно бороться с табаком. А акцизы являются основным фактором в формировании цен на продукцию. По мнению экспертам, после повышения в 2021 году средняя цена за пачку сигарет вырастет до 140 рублей.

Однако Королёв на это заметил, что прямой связи с повышением акциза и подорожанием продукции нет.

В цене сигарет больше, чем половина — это акцизы. Озвученные в последние несколько недель Минздравом идеи с изменением упаковки, с запретом использовать при производстве определенных ингредиентов, могут очень сильно повлиять на себе стоимость. Так что цена вырастет, а акциз добавит существенную часть, — цитирует главреда «Русского табака» НСН.

Как ранее передавал NEWS.ru, Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, согласно которым в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты должны вырасти на 20% для компенсации роста бюджетных расходов из-за пандемии.

Таким образом, в 2021 году ставка акциза на сигареты может составить 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку.