https://static.news.ru/photo/9d4f9398-3ebc-11ea-a2c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов прокомментировал уменьшение платежа за единовременное получение накопленной пенсии. Он считает сокращение налоговой нагрузки незначительным шагом со стороны государства в сторону пенсионеров.

Хотя для значительной части пенсионеров эта проблема не актуальна, просто потому что у них пенсионной накопительной части либо вообще нет, либо она очень не велика по размеру. Если раньше Минфин в случае, когда пенсионер забирал всю накопленную сумму единовременно, то брал от всей суммы 13% НДФЛ, то сейчас будут брать только с прироста дохода на накопительную часть пенсии, не со всей накопительной части, а только с прироста дохода, — комментирует Колганов для NEWS.ru.

Он добавил, что не видит особой необходимости в данном законопроекте. Однако он выгоден для позитивного создания имиджа финансовых властей. Особого влияния на поведение граждан в отношении пенсионных накоплений он не окажет, добавил Колганов.

Как ранее писал NEWS.ru политолог Андрей Кортунов предположил основные темы российского выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.