Эксперт назвал преувеличенным неудобство расчётов с использованием копеек

Неудобство расчётов с использованием копеек — преувеличенная проблема, и на практике магазины уже давно округляют цены в пользу потребителей. В то же время отказ от копейки только разгонит инфляционные ожидания и вызовет у населения недоверие к денежным реформам, сообщил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.

По словам эксперта, цены с точностью до копейки используются в основном в безналичных расчётах, в том числе при расчётах налогов, госконтрактов и так далее. Банк России уже некоторое время не чеканит монеты номиналом 1, 5 и 50 копеек из-за отсутствия спроса у населения, сама же чеканка таких монет обходится относительно дорого. При наличных же расчётах цены округляют в пользу потребителя, что оказывается дешевле, чем поддерживать запас копеек в кассе, транспортировать и подсчитывать их.

В то же время Шуст назвал проблему цен с копейками несколько преувеличенной, подчеркнув, что резкие решения об отказе от копеек могут быть неверно истолкованы потребителями, приведя к не вполне обоснованным опасениям по поводу денежных реформ.

С дальнейшим развитием безналичных платежей издержки, связанные с металлическими копейками, уйдут сами собой, — добавил эксперт.

Ранее директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев заявил, что цены в России нужно округлить и отказаться от копеечных монет за их ненадобностью. По его словам, мелкие номиналы себя уже давно изжили и в обороте следует оставить только монеты номиналом в 50 копеек. Механизм же округления цен требует регламентов со стороны Центробанка.