https://static.news.ru/photo/e2ccf05c-3654-11ea-ab61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/Global Look Press

Повышение цен на мобильную связь в районе 8-10% эксперты не считают критичным, так как все сейчас общаются в мессенджерах. К тому же практически во всех общественных местах есть бесплатный Wi-Fi.

Рост тарифов, в первую очередь, связан с исполнением закона Яровой. То есть операторы обязаны хранить на серверах записи звонков, историю посещений и сообщения своих пользователей.

Операторы мобильной связи заявляли об этом и ранее, как только объявили о законе Ирины Яровой. Представьте, какие это затраты. Им нужно сооружение создать, оборудование купить. При этом у нас самый дешевый мобильный интернет в Европе, — цитирует шеф-редактора портала «Мобильные коммуникации» Леонтия Букштейна издание «Москва 24».

К тому же сейчас идёт подготовка к запуску 5G — новому поколению мобильной связи, которое обеспечит более высокую пропускную способность, и это тоже несёт существенные затраты.

Для пятого поколения также нужно новое оборудование, поэтому повышение тарифов для крупных операторов является существенной поддержкой. Все мобильные операторы в России находятся под жёстким контролем государства, оно предоставляет лицензии и регулирует эту сферу деятельности. Так что вряд ли в ближайшие два-три года регулятор разрешит «перманентно» поднимать цены.

Сдерживающим фактором повышения цен является конкуренция. Операторы призадумались, когда появилась возможность сменить связь, сохраняя свой мобильный номер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что абоненты «Билайн» начали получать сообщения о повышении тарифов с 16 января, сообщают в соцсетях. «Вымпелком» вынужден повысить стоимость архивных тарифов в связи с затратами на реализацию требований законов и развитие инфраструктуры.