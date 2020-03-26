https://static.news.ru/photo/3c036a5e-6f38-11ea-8a1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mauro Akiin Nassor/Keystone Press Agency/Global Look Press

Проблемы в мировой экономике наблюдались до пандемии коронавируса, поэтому причина спада заключается не в самой инфекции, а в мерах для борьбы с ней, считает главный инвестиционный стратег финансовой группы «БКС» Максим Шеин.

По его словам, негативное влияние на объёмы производства и ВВП оказывает решение убрать «напрочь» экономическую активность.

Но я не согласен со сравнением с 2008 годом — тогда был кризис финансовый, было выдано слишком много ипотечных кредитов тем, кто их никогда бы не вернул, — отметил он.

Шеин пояснил, что коронавирус не имеет отношения к кредитоспособности, поэтому сегодня наблюдается иная природа снижения экономики, передаёт радио Sputnik.

Как писал NEWS.ru, ранее ретейлеры в письме премьер-министру Михаилу Мишустину заявили, что Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к показателям XIX или начала XX века.

Согласно последним данным, к 26 марта коронавирусом в мире заразились более 471 тысячи человек, 21,3 тысячи умерли, свыше 114 тысяч выздоровели. В России зафиксировано 658 случаев заболевания. Выписаны по выздоровлении 29 человек. Вирус выявили в 55 регионах.