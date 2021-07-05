Эксперт назвал главную ошибку начинающих инвесторов

Основатель Школы практического инвестирования" Федор Сидоров назвал самую большую ошибку начинающих инвесторов при данной экономической ситуации, пишет ПРАЙМ.

По его словам, это вложение большей части капитала в высокорисковые инструменты инвестирования в надежде на удачу или собственную интуицию. По его словам, для долгосрочного инвестора стоит иметь сбалансированный инвестиционный портфель. Только это сможет защитить вложения от возможных негативных воздействий.

Лучше всего, по словам Сидорова, иметь в портфеле разные активы по уровню риска, валютам и странам. Наиболее рисковыми он назвал вложения в криптовалюту, поскольку на её стоимость влияют заявления и действия различных регулирующих органов развитых стран.

Ранее эксперт рассказал, какой бизнес можно открыть с 50 тысячами рублей. По его словам, этой суммы будет достаточно, чтобы начать микробизнес на дому или даже в арендном помещении.