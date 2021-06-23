Эксперт назвал антикризисные меры недостаточными

Существующие антикризисные меры поддержки экономики на самом деле являются кризисными. Об этом NEWS.ru рассказал экономист Михаил Делягин.

Действующие меры направлены на откровенное усиление и углубление кризиса. Если человеку выстрелить в голову, то он умрет. Так и в этом случае будет также, — сообщил эксперт.

Если в стране проводить неправильную денежную политику, которой занимается центральный банк, то неизбежно наступление экономического кризиса. Существующая кредитная система, при которой присутствуют искусственные денежные обороты, лишь усугубляют ситуацию, отметил Делягин.

Ранее зампред Центробанка Алексей Заботкин заявил на конференции «Ренессанс капитала», что в России неизбежен новый экономический кризис.