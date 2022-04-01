Россиянкам рассказали об альтернативе дорогим европейским прокладкам

В России на смену европейским брендам прокладок и тампонов придут товары личной гигиены из Японии и Китая, заявила руководитель отдела аналитики исследовательской компании NTech Дарья Акимова в интервью РИА Новости. Она добавила, что обходиться они будут значительно дешевле уже представленной на полках магазинов продукции.

Высока вероятность того, что будут заходить какие-то другие азиатские марки: Япония, Китай, которые могут быть дешевле уже присутствующих на рынке, — отметила Акимова.

Она также добавила, что помимо импортных брендов в России есть и отечественные производители предметов женской гигиены, а также зарубежные компании, заводы которых расположены на территории РФ.

Дефицит на данную продукцию Акимова связывает с заявлением европейских брендов о повышении цен, что вызвало ажиотаж в российских магазинах и спровоцировало подорожание прокладок и тампонов.

Ранее Минпромторг заявил о том, что дефицита прокладок и подгузников ожидать не стоит, так как в России успешно функционируют свыше специализированных 15 предприятий. Так, компания Essity производит 10 миллионов штук подгузников бренда Tena Original в месяц, 30 миллионов штук прокладок Libress за тот же период. Кроме того, компания имеет запасы сырья и готовой продукции.