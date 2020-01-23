https://static.news.ru/photo/cedd4464-3dcc-11ea-9cab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов заявил, что возможное исчезновение понятия минимального размера оплаты труда (МРОТ), анонсированное правительством, недопустимо.

По его словам, понятие прописано в Трудовом кодексе. В законе указано, что МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума, однако соблюдение этой нормы стало возможным только относительно недавно. Иванов отметил, что такая формулировка, скорее всего, «не совсем устраивала власть».

МРОТ — это нужное понятие, от него рассчитывается огромное количество других социальных пособий. Это некий всё-таки ориентир для работодателей и государства, и я считаю, убирать его не надо, — рассказал он NEWS.ru.

Иванов отметил, что подобное определение существует во всех странах. Его отсутствие, по его мнению, даст возможность работодателю устанавливать такую заработную плату, которая «собственно придёт ему в голову».

Хотя, откровенно говоря, очень небольшое количество работодателей платят МРОТ, — посетовал он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что определение «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ) могут убрать из Гражданского кодекса РФ. Соответствующий законопроект разработает Минюст. На замену понятию МРОТ планируется ввести другое. Один из вариантов нового определения — «финансовая единица».