https://static.news.ru/photo/9b87e126-3df6-11ea-96b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: tk2/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Политолог-экономист Дмитрий Орешкин прокомментировал возможную отмену налоговых льгот для нефтяников.

По мнению эксперта, значительную роль в распределении бюджета может сыграть Михаил Мишустин. Его назначение может существенно увеличить поступления в федеральный бюджет, поскольку он отлично справлялся с этим на уровне налоговика.

Я думаю, что налоговый пресс уменьшаться не будет. Поскольку первым вице-премьером назначен господин Белоусов, а этот человек отчетливо вертикалисто-державно государственный. Его приоритет не в том, чтобы зарабатывать деньги а в том чтобы чтобы их правильно с его точки зрения дисциплинированно тратить. То есть это не люди, которые повышают производительность тумбочки, а те люди которые правильно считают деньги в тумбочке и тщательно отслеживают расходы из этой тумбочки. Собрать налоги — продемонстрировать эффективность и жесткость, чтобы никто не спрятал копейку, это понятно. Вопрос в том, чтобы в экономике этих копеек было больше, — комментирует ситуацию Орешкин для NEWS.ru.

Он также отметил, что бывшие сотрудники налоговых служб совершенно не умеют вести политику «снижения налогов». В основном они уповают на дисциплину, жёсткие сборы и правильное расходование ресурсов.

Собственно говоря Белоусов этой идеей прославился — отобрать полмиллиона рублей у крупных бизнес структур, главным образом металлургов и нажить и вложить их правильно под целевым централизованным руководством в государственные проекты. Тогда ему это сделать не позволили и пришли к более мягкому решению, что мол крупный бизнес своими деньгами сам поделится для развития инвестиционных проектов. То есть как бы инвестиция, но не добровольная, а под давлением государства. Но этого будет мало, — добавил эксперт.

Также он подчеркнул, что для такой модели экономики источником доходов может стать эмиссия. Причиной для этого может стать необходимость в государственных инвестициях.

Будут впрыскивать рубли для обеспечения национальных проектов. Сначала-то будут тратить фонд национального достояния, но он пролетит очень быстро, — подытожил Орешкин.

Ранее Дмитрий Орешкин прокомментировал установление выплат по рождению первенца жительницам региона в возрасте до 30 лет. Об этом писал NEWS.ru.