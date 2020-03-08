https://static.news.ru/photo/720abe08-61d3-11ea-b587-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоимость американской валюты может достигнуть 80-85 рублей при закреплении цены на нефть марки Brent в районе $30 за баррель, сообщил заместитель гендиректора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников.

По его словам, курс доллара на рынке Forex не всегда точно соответствует курсам на Мосбирже, однако в любом случае ситуация для рубля «очень печальная».

Обвал цен на нефть на 30% за день это очень печально, потому что если цены на нефть задержатся вблизи отметки $30 за баррель несколько недель — это означает курс 80-85 рублей за доллар, — пояснил он.

Верников отметил, что борьба российского сырьевого сектора со сланцевыми добытчиками США не будет лёгкой, так как они связаны с американскими банками, а поставки нефти на ближайшие месяцы захеджированы.

Он добавил, что по нефтяным компаниям РФ неминуемо нанесут санкционные удары, в связи с чем им не удастся автоматически расширить рынки сбыта, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что нефть марки Brent пробила прежний минимум в $31,38 за баррель, продолжив падение. Майский фьючерс дешевеет на 28,69%, достигая отметки в $32,38 за баррель. Апрельский фьючерс марки WTI теряет на 31,35% и составляет $28,33 за баррель.