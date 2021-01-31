Эксперт: к весне инфляция резко пойдёт на спад

https://static.news.ru/photo/7f889ade-6248-11eb-bd97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рост инфляции в начале года обусловлен прежде всего ростом цен на продукты питания на фоне слабого рубля и роста мировых цен на продовольствие, однако уже к весне её темпы снизятся, заявил NEWS.ru управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

По мнению эксперта, именно рост цен на продовольствие вызывает больше всего шума.

Инфляция растёт в двух сегментах — продукты (рост мировых цен и слабый рубль) и услуги (изменения спроса из-за пандемии и резкое снижение числа мигрантов), плюс инерция. Но именно рост цен на продукты питания наиболее заметен и важен для основной массы потребителей — отсюда «хайп». Скорее всего, уже к весне инфляция резко спадёт, — рассказал Табах.

При этом риски того, что по итогам года инфляция выйдет за обозначенные Центробанком и Минэкономразвития рамки сохраняются, считает он. В этом случае государство может ограничить цены через монетарную политику и тарифное регулирование естественных монополий.

Борьба же в духе недавних мер на рынке сахара и масла наносит вред сельскому хозяйству. Лучше бы бедным талоны выдавали, — отметил аналитик.

По прогнозу эксперта, в целом по итогам года — с учётом ожидаемого укрепления рубля и нормализации ситуации на рынке продовольствия — инфляция составит 3,5%.

Согласно последним данным Росстата, с начала января потребительские цены выросли на 0,8%, в годовом выражении инфляция на 25 января 2021 года была на уровне 5,29%.