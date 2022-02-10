Эксперт из США назвал невозможным полное прекращение поставок топлива из РФ

Бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяной регулятор штата) Райан Ситтон заявил, что полное прекращение поставок российских энергоносителей в западные страны невозможно. По его словам, подобное развитие событий приведёт к краху мировой экономики, сообщает РИА Новости.

Несмотря на то, что сейчас мы наблюдаем бряцанье оружием, шансы на то, что российские энергоносители на 100% исчезнут [с западного рынка], практически равны нулю. Если российское топливо целиком убрать с рынка, это полностью подорвёт мировую экономику, — считает эксперт.

Он напомнил, что в период с 2008 по 2009 год дефицит нефти на мировом рынке составлял только около 3%. Однако на таком фоне цена на чёрное золото подскочила до $140 за баррель. В 2022 году она может подняться до $200–300, если допустить полное исключение российской доли с рынка энергоносителей, уверен Ситтон.

По его мнению, миру потребуется три года на восстановление объёма энергоносителей, даже если наладить альтернативные поставки топлива на мировой рынок из Малайзии, Канады и Венесуэлы.

Ранее стало известно, что правительство Японии готово рассмотреть возможность организации поставок газа в Европу в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Также о намерении увеличить поставки газа в Европу заявили власти Азербайджана. Япония является крупнейшим в мире импортёром сжиженного природного газа, однако экспортом его не занимается.