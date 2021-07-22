Эксперт: инфляция в России вышла на плато

Зафиксированная Росстатом недельная дефляция не гарантирует остановки инфляционных процессов. Однако определённую роль играет изменение мировых цен. Об этом «Экономика сегодня» рассказал ведущий эксперт Центра политических технологий, доктор экономических наук, профессор Никита Масленников.

Мы видим продолжение тренда на торможение роста цен. Годовая инфляция замедляется, но ещё не падает из-за некоторых определённых процессов, — отмечает профессор.

По итогам очередной недели показатель инфляции в целом сохранится на уровне 0,06%. При этом происходят изменения, которые касаются ряда товарных позиций в мировых ценах и по производителям в целом, сообщает Масленников.

Например, сейчас понизились мировые цены на сахар приблизительно на 7%, хотя на подсолнечное масло цены повысились на 1,3%. И говорить о каком-то сломе сезонных тенденций пока рано, так как ситуация в целом неустойчивая. По словам эксперта, инфляция вышла на плато и останется на неизменном уровне до конца квартала

Ситуация остаётся неопределённой на фоне заявлений Всемирной организации здравоохранения о третьей волне коронавируса. Если эти новости продолжат держать рынок в напряжении, то в целом годовая инфляция останется на достигнутых рубежах в 6,56%, подытожил Масленников.

Ранее стало известно, что рост зарплат россиян оказался ниже темпов инфляции. Зарплаты россиян в первом полугодии 2021 года в среднем увеличились на 4,1%, что оказалось ниже инфляционного темпа в стране.