Эксперт допустил уменьшение международных резервов РФ к концу года

Международные резервы России устновили очередной рекорд, однако к концу года могут снизиться. Об этом в интервью РИА Новости рассказал эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил зельцер.

Как рассказал Зельцер, в среду, 3 ноября, запланировано заседание Федеральной резервной системы, где эксперты по-прежнему ожидают секвестр QE (quantitative easing, количественное смягчение).

Это фактор давления на все рисковые и товарные рынки. Таким образом, скачок золотовалютных резервов может быть и скоротечным. К концу года значительно выше текущих уровней не ожидается, а вот уменьшение резервов вполне вероятно, — предположил эксперт.

Михаил Зельцер пояснил, что обновление максимума по маркопоказателю могло быть вызвано сохранением так называемой ультрапозитивной конъюнктуры сырьевого рынка, когда доллар остаётся стабильным, а спрос на золото в качестве защитного инструмента укрепляется.

Данные были на 22 октября, но по итогам прошлой недели видим резкое охлаждение товарных фьючерсов, а доллар к рублю рухнул после пятничной ставки ЦБ под 70, — рассказал эксперт.

Международные резервы РФ, по данным Бана России, с 15 по 22 октября выросли на 0,2% и достигли уровня $621,6 млрд, обновив таким образом исторический максимум и увеличившись на $1,3 млрд.