Эксперт допустил рост транзита российского газа через Украину Аналитик Смит: транзит российского газа через Украину может вырасти после похолодания в Европе

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Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит заявил, что поставки газа из России через украинскую территорию могут вырасти после похолодания в Европе, которое ожидается 16 января. Пока же спрос на российское голубое топливо в Европе сдерживается теплой и ветреной погодой, отметил он в беседе с РИА Новости.

Транзит российского газа через Украины в Европу уменьшился с 4 января, когда показатель опустился ниже 38 млн кубометров в сутки. При этом восемь дней подряд в Европу поставлялось по 35,5 млн кубометров.

Теплая и ветреная погода в Европе с 20 декабря резко снизила спрос на газ. Изъятия из хранилищ были очень низкими. Погода должна нормализоваться со следующего понедельника, так что, возможно, экспорт вырастет, — сказал Смит.

Агентство Bloomberg ранее заявляло, что в Европе ожидается самый теплый январь за последние годы.

Ранее стало известно, что «Газпром» дважды в январе сокращал прокачку газа через Украину. За 6 января в Европу через ГИС «Суджа» российская компания планировала осуществить прокачку 35,5 млн кубометров голубого топлива. На существенное сокращение могли повлиять погодные условия в Европе — там держалась теплая погода.