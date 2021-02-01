Эксперт: должникам по оплате ЖКУ нужно дать «фору»

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Отмена моратория на взыскание пени и штрафов по платежам за ЖКУ и правовая неопределённость могут обернуться серьёзными проблемами для должников, заявила NEWS.ru специалист в области ЖКХ, директор «Организации народного контроля» Наталья Чернышева.

По словам эксперта, людям до сих пор не объяснили, каким образом им в 2021 году придётся оплачивать накопившиеся за время действия моратория долги за коммунальные услуги. Высок риск того, что у пострадавших из-за пандемии россиян возникнут проблемы не только с текущими выплатами, но и «отложенными платежами».

Если сейчас людей заставить разом заплатить, скажем, 50-60 тысяч, которые они не доплатили в предыдущем году, для них это может оказаться неподъёмной суммой. И что же тогда, отключать им коммунальные услуги? Никто ничего не объясняет, — говорит Чернышева.

Эксперт напомнила, что в зимнее время запрещено отключать отопление. Что касается других услуг, то для них предусмотрен чёткий порядок уведомлений — за 20-30 дней (в зависимости от вида услуги) под расписку и повторно за три дня до отключения. Однако на практике должников порой оставляют без воды и света и без «формальностей».

К тому же сейчас активизировались мошенники, которые грозятся отключить электричество, газ, воду и подсовывают фальшивые квитанции с долгами за ЖКУ, — отметила эксперт.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства должно ликвидировать правовую неопределённость в этих вопросах и выпустить отдельный документ, в котором должен быть чётко прописан порядок взыскания долгов и процедура отключения коммунальных ресурсов для должников, резюмировала Чернышева.