Эксперт: доллар может превысить 80 руб. при массовой закупке властями юаней

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара может превысить 80 руб. при закупке Центробанком юаней и других «дружественных» валют на 4,4 трлн руб. ($70 млрд) до конца года, заявил NEWS.ru экс-советник министра экономики РФ Евгений Надоршин. Ранее об обсуждении такой инициативы в ЦБ сообщил Bloomberg.

Если купить юани и другую дружественную валюту на $70 млрд, можно получить и 80 руб. за доллар, и больше. Это большая сумма. К тому же если сделать это понятным процессом и если рынок поверит в эти планы, то, возможно, частные инвесторы закупят юаней не меньше, чем власти, — сказал Надоршин.

Впрочем, эксперт допустил, что Bloomberg опубликовал не реальные планы ЦБ, а «вброс», который должен смотивировать частных инвесторов купить юани заранее, пока они стоят относительно дешево. Это позволило бы ЦБ не тратить госсредства на такие закупки, но все равно ослабить рубль и укрепить доллар. А дальше долларовые доходы от экспорта принесут больше рублей в бюджет страны.

Поэтому такие «утечки информации»​ выгодны российским властям. Но планы по масштабной закупке иностранных валют для ослабления рубля обсуждаются не первый месяц, и пока я не видел, чтобы власти их реализовывали. Может, из-за разных позиций Центробанка, Минэкономики и других чиновников на этот счет. А может, потому что на самом деле столь сильной веры в юань у властей нет, – сказал эксперт.

В то же время Bloomberg сообщает, что с учетом прежних закупок юаней властями резервы России в китайской валюте в этом году могут вырасти до $180 млрд. О возможных валютных интервенциях ранее писали и российские СМИ.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов 20 июня заявил, что комфортный для российской экономики курс доллара равняется 70–80 руб. и что власти стараются как можно быстрее довести его до этого уровня. 29 июня министр финансов Антон Силуанов допускал закупку иностранной валюты для коррекции курса рубля. Против выступил министр экономики Максим Решетников — он заявлял, что бюджетные деньги стране сейчас нужны на другие цели.

О том, стоит ли покупать юани сейчас, NEWS.ru уже писал подробный разбор.