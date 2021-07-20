Эксперт дал советы по борьбе с бедностью

Для борьбы с бедностью необходимо поддержать семьи, малый бизнес, ввести налог на роскошь и прогрессивное налогообложение. Об этом Pravda.ru сообщил заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

По его словам, стоит начать с адресной поддержки самых бедных семей, где воспитывается много детей и низкий среднедушевой доход. Кроме того, с учётом постоянного подорожания продуктов питания можно начать выдавать продуктовые талоны. При этом важно понимать, что эта мера лучше раздачи денег, так как в этом случае люди получат конкретную помощь, а не потратят средства на совсем другие цели, отмечает эксперт.

У нас проблема бедности очень сильна, она связана не только с тем, что недостаточно быстро растёт производство и зарплаты, у нас ещё очень сильна неравномерность распределения, то есть может случиться следующее: зарплаты растут, но обогащаются только самые богатые, — разъясняет Миронов.

Также необходимо обеспечить рост зарплат в целом, но можно начать хотя бы с бюджетного сектора, так как там работают не самые обеспеченные граждане и они имеют куда большую склонность к потреблению, нежели к накоплению, рассказывает эксперт.

По словам Миронова, в помощи нуждается и малый бизнес. Есть такие компании, которые приближены к чиновникам и пытаются ухватиться за любой госзаказ, а есть те, кто всего этого лишён. В таком случае любое дело просто не выдержит никакой конкуренции.

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