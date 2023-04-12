Эксперт дал совет, что делать с наличной валютой Биржевой эксперт Шепелев посоветовал регулярно покупать небольшие суммы валюты

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Российский рубль продолжает сохранять неопределенность, находясь под давлением ожиданий экспортной выручки и отката по сырьевым ценам. В этих условиях тем, у кого на руках есть наличные доллары, возможно, стоит их сохранить, рассказал РИАМО эксперт по фондовому рынку Александр Шепелев. При этом, по его словам, лучшей стратегией будет покупать валюту понемногу, но регулярно.

По словам эксперта, мартовское повышение ставки ФРС США на 25 базисных пунктов говорит о том, что, скорее всего, можно ожидать небольшую паузу в цикле роста доллара.

Дополнительно давление на американскую валюту оказывает и неопределенность с банковским сектором, перетекающая в риски всей экономики. Это подстегивает цены на золото как защитный актив, с которым у американской валюты как раз обратная ситуация. Поэтому в ближайшее время, наверное, ждать роста непосредственно самого доллара не приходится, — полагает Шепелев.

Специалист отметил, что американская валюта находится в прогнозном коридоре 75–83 рубля за доллар и предпосылок для выхода за обе границы этого коридора пока не предвидится.

Что касается альтернативных валют, таких как евро или китайский юань, то Шепелев назвал их «отличным дополнением» клиентского портфеля с точки зрения диверсификации и его стабильности. При этом эксперт выразил уверенность в сохранении прогнозных коридоров в 11–12 рублей за юань и 85–90 рублей за евро.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников назвал мировую рецессию и дефицит кадров главными рисками для российской экономики. По его словам, главными источниками роста экономики России будут потребительский спрос и инвестиции.