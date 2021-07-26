Эксперт: цифровые валюты ЦБ «убьют» биткоин

В ближайшие пару лет цифровые валюты мировых центробанков окажут большое влияние на стоимость биткоина. Многие держатели криптовалюты могут в краткосрочной перспективе «погореть», сообщила NEWS.ru экономист и сотрудник Математического института имени В. А. Стеклова Татьяна Куликова.

По её словам, возможный обвал самой популярной криптовалюты мира произойдёт за счёт давления валютных регуляторов на криптовалютные биржи, которые в настоящее время практически не подвержены какому-либо контролю извне.

По этой причине она посоветовала россиянам вкладывать средства в драгоценные металлы (золото или серебро). Этот рынок, по словам Куликовой, в разы прочнее криптовалютных площадок и может предложить потенциальным инвесторам менее рискованную прибыль.

С приходом на рынок цифровых валют мировых центробанков биткоин вряд ли сможет выдержать конкуренцию со стороны новых игроков. Это произойдёт в ближайшие год-два максимум. Рынок драгоценных металлов намного крепче и стабильнее, — подчеркнула она.

Экономический аналитик также призналась, что её не удивили резкие скачки стоимости биткоина за последние недели. По мнению эксперта, главным фактором последнего изменения цен на криптовалюту стало желание Amazon разрешить покупателям расплачиваться в том числе биткоинами. Негативным же фактором стали планы Китая по возможному запрету этой криптовалюты в азиатской стране.

У биткоина очень большая волатильность. Подавляющее количество активов на этом рынке постоянно держат в электронных кошельках, на продажи выставляется абсолютный мизер. Поэтому криптобиржи — сверхманипулятивные площадки, — отметила эксперт.

Куликова также заявила, что не исключает подорожания криптовалюты до трёхзначной отметки уже до конца текущего года (на данный момент стоимость биткоина оценивается примерно в $39 тысяч). Однако в долгосрочной перспективе, по её мнению, произойдёт ожидаемый обвал.

Ранее стало известно, что курс биткоина резко подорожал за ночь. За последние сутки его стоимость увеличилась на 14% и поднялась до отметки в $39,1 тысячи.