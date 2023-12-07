Эксперт ЦБ раскрыла, как экономить на переводах и платежах Эксперт ЦБ Демидова посоветовала совершать переводы через СБП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Переводы и оплата через СБП можно использовать для экономии, так как ни магазины, ни банки не берут комиссию в такой ситуации, рассказала эксперт Управления платежных систем и расчетов ГУ Банка России по ЦФО Наталья Демидова. В рамках спецпроекта ЦБ и LIFE.ru она отметила, что комиссия во многом зависит от того, какую систему QR-оплаты выбирает продавец.

От того, какую систему QR-оплаты выбрал продавец — СБП или другую, зависит, будет ли комиссия за оплату по QR-коду или нет. За платежи по СБП ни банки, ни магазины никакой комиссии с покупателя не берут, как и при оплате картой или наличными, — уточнила Демидова.

Кроме того, онлайн-переводы всегда дешевле, чем через кассу. Эксперт подчеркнула, что для экономии можно использовать карты рассрочки вместо кредитных карт. Это позволит не платить проценты при приобретении товара с такой карты. При этом Демидова напомнила, что надо учитывать особенности этого продукта и возможные ограничения.

Экономист Юлия Питка ранее рассказала, что некоторые россияне воспринимают кредит не как долг, а как легкие деньги, эта ошибка часто мешает выбраться из долговой ямы. Она отметила, что люди, которые часто берут рассрочки и обращаются в кредитно-финансовые организации, не умеют копить.