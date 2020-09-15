Эксперт: бюджет РФ ничего не получит от повышения акцизов на табак

https://static.news.ru/photo/8142d180-f7fb-11ea-a236-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бюджет России ничего не получит в результате повышения стоимости акцизов на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты в 2021 году с 4% до 20%. Об этом в разговоре с журналистами сообщил главный редактор отраслевого издания «Русский табак» Максим Королёв.

По словам эксперта, ситуация будет схожа с прошлогодней, когда собрали акцизов меньше, чем в 2018-м, несмотря на небольшую индексацию. Королёв подчеркнул, что цены и без того растут ежегодно. А с повышением акцизов на рынке просто увеличится объём нелегальной продукции.

Как ни повышай ставки, уже уперлись в потолок. Просто будет меньше производиться легальной продукции — и бюджет будет получать меньше. Ничего компенсировать не получится, — цитирует Королёва телеканал «360».

Ранее стало известно, что Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, согласно которым в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты должны вырасти на 20% для компенсации роста бюджетных расходов из-за пандемии.

Таким образом, в 2021 году ставка акциза на сигареты может составить 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку.

Как передавал NEWS.ru, главред «Русского табака» заметил, что данная мера является ошибочной. По его оценкам, повышение акцизов приведёт к развитию чёрного рынка, масштабы которого на протяжении последних пяти лет удваиваются каждый год, уже дойдя до 16%. В это же время легальный сектор в два раза уменьшается.