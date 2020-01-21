Создатель клуба венчурных инвесторов iTLEADERS Егор Клопенко уверен, что назначение бывшего министра экономического развития Андрея Белоусова на пост первого вице-премьера РФ не гарантирует успешных изменений в экономике.
По его словам, экономический блок в правительстве не стал сильнее от этого назначения.
Предвижу некоторые спорные экономические эксперименты, к которым он тяготеет, и неоднозначный их результат, — поделился он с NEWS.ru.
Клопенко отметил, что на посту вице-премьера Белоусов станет «гораздо спокойнее», чем в роли советника.
Не считаю, что блок стал чем-то сильнее, возможно, только отсутствием Орешкина, который был совершенно непродуктивен, — подытожил он.
Ранее NEWS.ru писал о том, что первым вице-премьером назначили помощника президента Андрея Белоусова, у которого ранее уже был опыт работы в правительстве на посту министра экономического развития.
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