https://static.news.ru/photo/4312d884-3c7f-11ea-95e2-fa163e074e61_660.jpg Андрей Белоусов Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Создатель клуба венчурных инвесторов iTLEADERS Егор Клопенко уверен, что назначение бывшего министра экономического развития Андрея Белоусова на пост первого вице-премьера РФ не гарантирует успешных изменений в экономике.

По его словам, экономический блок в правительстве не стал сильнее от этого назначения.

Предвижу некоторые спорные экономические эксперименты, к которым он тяготеет, и неоднозначный их результат, — поделился он с NEWS.ru.

Клопенко отметил, что на посту вице-премьера Белоусов станет «гораздо спокойнее», чем в роли советника.

Не считаю, что блок стал чем-то сильнее, возможно, только отсутствием Орешкина, который был совершенно непродуктивен, — подытожил он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что первым вице-премьером назначили помощника президента Андрея Белоусова, у которого ранее уже был опыт работы в правительстве на посту министра экономического развития.