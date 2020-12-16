Эксперт: балканские страны не найдут дешёвой альтернативы российскому газу

https://static.news.ru/photo/65b7a6c4-405e-11eb-9906-fa163e074e61_660.jpg Александр Вучич Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич в ходе визита в Белград министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова заявил, что его страна выбирает российский газ, так как другие поставщики не желают снижать цены.

Эксперт в сфере энергобезопасности Игорь Юшков, комментируя реплику Вучича, заметил, что даже строительство инфраструктуры не сможет обеспечить страны Балканского полуострова более дешёвым сырьём, чем то, которое они покупают у России. До недавнего времени Москва была единственным поставщиком газа для государств региона. Однако в настоящее время они пытаются встать на путь диверсификации.

Например, в прошлом году был запущен газопровод из Азербайджана, сначала он дошёл до Турции, в этом году — до Болгарии и Греции. По контрактам они закупают один миллиард кубов каждая, то есть они небольшие объемы им дают. Но учитывая, что та же самая Болгария вообще потребляет около трёх миллиардов кубов, если они покупают один у Азербайджана, то получается, что более 30% берут у альтернативного поставщика. Среди Балкан в основном Греция, Болгария имеют альтернативу, — рассказал Юшков изданию «ПолитЭксперт».

Специалист напомнил, что в Хорватии на острове Крк сейчас строится СПГ-терминал. Предполагается, что он обеспечит балканские страны доступом к мировому рынку сжиженного природного газа. Однако это всё равно не гарантирует низкой цены, уверен эксперт.

Юшков привёл в пример Литву, которая обвиняла «Газпром» в завышении цен из-за отсутствия альтернатив для Вильнюса. С появлением терминала СПГ стоимость российского газа снизилась. Однако, по мнению специалиста, это связано исключительно с пересмотром «Газпромом» региональной ценовой политики.

Юшков подчеркнул, что европейские страны по лозунгом конкуренции оправдывают закупку газа по завышенным ценам, которая на самом деле происходит по политическим мотивам. По его словам, Болгария и Греция могут рассчитывать на дополнительные источники сырья, но у Сербии альтернативы российскому газу нет.

Сербия сама не покупает ни у кого газ, кроме «Газпрома». Но для них газ и без того довольно дешёвый, поэтому им сложно будет найти какую-то альтернативу. Тем более, покупая СПГ, страны, у которых нет терминала, получается, что они сначала покупают, потом платят за разгрузку танкера, потом за доставку газа к себе и только потом уже получают газ. По всей цепочке получается довольно затратное дело. Вряд ли Сербия когда-то найдёт себе альтернативного поставщика, — заключил Юшков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что страны Европы в ноябре на 40% сократили импорт сжиженного природного газа по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.