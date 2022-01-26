Экспансия рабсилы: китайцы становятся российским пролетариатом

Минтруд утвердил перечень профессий для найма иностранных работников в 2022 году, впервые за несколько последних лет визовая квота на иностранных работников выросла. Рост составил 20% по сравнению с 2021 годом. Увеличение произойдёт по большей части за счёт китайских рабочих. NEWS.ru выяснял, почему среди трудовых мигрантов, приезжающих в Россию по визе, становится больше граждан Поднебесной.

К полномочиям Министерства труда и социального развития относится определение потребности России в иностранных специалистах, работающих в России на основании визы. Это граждане тех стран, с которыми у РФ действует визовый режим. Например, США, Китай, Великобритания, Турция и т. д. Для определения числа таких трудовых мигрантов ежегодно устанавливается квота (речь не идёт о гражданах из ближнего зарубежья, которые работают в России на основании патента, или о гражданах из стран Евразийского экономического союза). При этом решение о найме работника принимается только в том случае, если нет возможности найти специалиста внутри страны.

Квота на привлечение трудовых мигрантов на этот год установлена в размере 124 тысяч (в 2021 году 101 871). Это 85% от допандемийного объёма 2019 года.

Квота предусматривает установление резерва в размере 30%, который составляет 28 617 человек. Резерв квоты позволяет её корректировать в течении года. Также непосредственно регионы могут перераспределять неиспользованные квоты для найма иностранных работников между работодателями, — сообщил NEWS.ru представитель Минтруда и социального развития.

Основными странами, из которых планируется привлечение иностранных работников в 2022 году в Россию, являются Китай (46 984 чел.), Турция (16 822 чел.) и Вьетнам (13 753 чел.), сообщили в министерстве.

Виталий Аньков/РИА Новости

Потребность на 2022 год определена на основании предложений федеральных и региональных органов власти и утверждена межведомственной комиссией, в состав которой включены представители МВД, Минпромторга, Минсельхоза, Минтранса, Минэкономразвития, Минстроя и Минвостокразвития, сообщал ранее Минтруд.

Адвокат Ольга Давидюк полагает, что значительная часть рабочих квот распределена согласно экономической составляющей. Она отметила, что по статистике в России дефицит рабочих мест наблюдается в строительстве и в сельском хозяйстве. Доминирование Китая в деле экспорта рабочей силы в Россию, по её мнению, обусловлено «особыми экономическими отношениями, сложившимися между нашими странами», а также жёсткими ковидными ограничениями, действующими в КНР.

Китайские рабочие, которые приезжают работать к нам на стройки по рабочим визам, все привиты и не несут рисков распространения инфекции, — сказала она.

Юридический эксперт по вопросам миграции, пожелавший остаться неназванным, предположил, что прирост китайской трудовой миграции пролоббировал бизнес.

Завозить китайских рабочих очень выгодно. Китайцы не пьянствуют, не хулиганят, чётко работают. Если их заменить россиянами, то придётся больше платить и себестоимость строительных работ вырастет на 25–30%. Да и не найти столько россиян, сколько требуется, чтобы построить, например, новый газовый завод, — пояснил собеседник.

Приказ Минтруда от 13.01.2022 № 10 содержит перечень профессий для найма иностранных работников в 2022 году. Также к нему прилагаются сведения о рабочих местах, на которые предполагается привлекать иностранных работников. Как следует из документов, в 2022 году регионы предложили иностранцам 95 380 вакансий, а в 2021 году — 78 335. Доминируют среди визовых иностранцев, которые могут приехать работать в РФ, граждане КНР. Для них в России есть 36 372 рабочих места (+10% к 2021 году). На втором месте турки − 15 117 (14 170 в 2021 году), на третьем — вьетнамцы 13 525 (14 289).

Саяпин Владимир/ИТАР-ТАСС

Самый бурный рост (в 250 раз!) числа рабочих мест для граждан Китая имеет место в Ленинградской области: c 40 рабочих мест в прошлом году до более чем 10 тысяч в текущем.

Филиал Китайской национальной инженерной и химической строительной корпорации «Севен» нанимает монтажников оборудования предприятий химической и нефтяной промышленности, специалистов по монтажу стальных и железобетонных конструкций, электрогазосварщиков и подсобных рабочих. Зарплата — от 30 тысяч рублей в месяц с предоставлением общежития. Компания является подрядчиком строительства Балтийского химического комплекса в Усть-Луге. БХК — часть комплекса по переработке этансодержащего газа, который реализуют «Газпром» и «Русгаздобыча». Общая стоимость проекта оценивается в 3 триллиона рублей, сообщал глава «Русгаздобычи» Константин Махов.