Экс-зампред ЦБ Сенаторов нашёл лазейку для обхода SWIFT

Платёжную систему SWIFT в России ограничили не целиком, полной блокировки ожидать не стоит, считает бывший зампред ЦБ Михаил Сенаторов, передаёт телеканал «Царьград». По его мнению, Западу необходимо оплачивать поставляемое из России топливо и сырьё.

Поэтому всё равно будут оставаться щели, через которые можно будет выходить в SWIFT, — сказал Сенаторов.

Он отметил, что сейчас доступны внутрибанковские переводы между счетами организаций, подключенных к международной системе платежей и попавших под санкции. Он призвал не воспринимать буквально угрозы Запада о пресечении попыток обойти санкции.

Грозить — не значит сделать. <...> Страху нагоняют, но не применяют. Потому что этот запрет ударит и по ним, — резюмировал Сенаторов.

Власти ЕС отключили от системы межбанковских платежей SWIFT российские банки ВТБ, «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Внутри страны финансовые организации могут функционировать без ограничений.

Ранее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал не ждать, что санкции, введённые против России, возымеют немедленный эффект. По его словам, это невозможно.