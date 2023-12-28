Экс-министр труда рассказал о влиянии праздников на экономику Экс-министр труда Калашников: в январе экономика России традиционно проседает

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На протяжении 30 лет показатели российской экономики традиционно проседают в январе из-за длинных новогодних праздников, рассказал в беседе с НСН экс-министр труда РФ, экономист Сергей Калашников. Он отметил, что дискуссия по поводу продолжительности каникул продолжается много лет. Это связано с тем, что объем промышленного производства в январе на 15% меньше, чем в декабре.

Вот уже 30 лет статистика фиксирует снижение экономических показателей в январе из-за того, что практически полмесяца мы отдыхаем. Если люди не работают, то, естественно, они ничего не производят. <...> Дискуссия идет: сократить или нет, перенести на майские, — подчеркнул эксперт.

При этом, по словам экономиста, по эффективности труда Россия достойно выглядит на фоне других стран. Он объяснил, что если по дисциплине и производительности труда нашу страну опережают, например, Германия, Китай или Япония, то по средним показателям эффективности труда, когда нужно действовать авралом, Россия выбивается вперед. Как считает Калашников, это больше вопрос национальной психологии, а не экономики.

Ранее юрист Юрий Капштык рассказал, что работодатель не может заставить сотрудника трудиться в Новый год, как и в другие официальные праздники, это допустимо только по согласию самого работника. Специалист добавил, что исключения составляют лишь экстренные службы, общественный транспорт и сфера ЖКУ.