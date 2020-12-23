Экс-министр: сумма на реализацию единого нацплана большая, но есть ли она?

https://static.news.ru/photo/d54054e0-4546-11eb-9021-fa163e074e61_660.jpg Сергей Калашников Фото: council.gov.ru

Экс-министр труда РФ и депутат Госдумы Сергей Калашников заявил NEWS.ru, что несмотря на большую сумму, выделенную на реализацию единого нацплана, на самом деле сами нацпроекты могут так и остаться не до конца реализованными.

Калашников сказал: «Деньги на реализацию единого плана есть, но будут ли они в реальности реализованы? Это ещё вопрос».

Либо шах помрёт, либо ишак сдохнет. Обещать — не значит жениться. И вот сейчас в качестве фейка как рекламная вещь обещанные 40 трлн. Будут ли они на самом деле — вопрос открытый, — заявил экс-министр труда РФ и депутат Госдумы Сергей Калашников.

Ранее на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам глава правительства Михаил Мишустин заявил о том, что за три года на реализацию в России единого национального плана будет выделено 39 трлн рублей.

На реализацию единого плана выделяются серьёзные ресурсы: в следующие три года — более 39 трлн руб., или около 13 трлн руб. в год. Для сравнения: ежегодная стоимость всех нацпроектов — всего около 2 трлн руб., — сказал премьер-министр.

Мишустин отметил, что большая часть общей суммы будет выделена на социальные программы, в том числе сохранение здоровья людей и развитие экономики.

То есть, по сути, на поддержку наших граждан через обеспечение их занятости и доходов, — пояснил премьер.

Как объяснил NEWS.ru экс-министр труда РФ и депутат Госдумы Сергей Калашников, к настоящему времени сложилась очень странная ситуация. Цели нацпроектов, которые были сформулированы в 2018 году, как показывает практика, своих результатов не достигли. Это констатировала и Счётная палата. При этом в 2020 году коронавирус потребовал изменения всей структуры достижения национальных целей. В этих условиях правительство вынуждено было принять единый план по восстановлению экономики.

В целом выделенные деньги в размере свыше 39 трлн руб. — сумма большая, но они соразмерны тем задачам, которые стоят. Но при этом уверенности, что и в этот раз все пойдёт как по маслу, — нет. Я предложил в Госдуме, чтобы на каждый год при принятии бюджета мы чётко ставили те показатели, которых мы должны достигнуть в рамках реализации. А иначе мы не знаем, как идёт процесс реализации, пока Счётная палата нам что-нибудь не скажет. Это в целом проблема нацпроектов — там нет целевых показателей и разбивки по годам. Сергей Калашников экс-министр труда РФ экс-министр труда РФ

Получается, по словам Калашникова, «мы тратим бюджет, не зная, что в результате мы получим».

Абстрактные лозунги — не более. На сколько, что и когда. Речь не о плановой экономике. Речь о нормальном целеполагании. Всё это значит, что люди не хотят отвечать за реальный результат своей деятельности, — подчеркнул экс-министр.

Как писал NEWS.ru, c предложением утвердить Единый национальный план и обновлённые национальные проекты к главе Госсовета Владимиру Путину обратился премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Дорожную карту по достижению целей национальных проектов он представил на заседании госоргана.