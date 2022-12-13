Экс-министр Нечаев назвал сроки восстановления экономики России Экс-министр Нечаев: восстановление экономики России до уровня 2008 года займет десятилетия

Фото: grazhdan-in. ru/Global Look Press

Андрей Нечаев

Восстановление российской экономики до уровня 2008 года, с которого в стране фактически началась стагнация, потребует десятилетий, рассказал НСН бывший министр экономики России Андрей Нечаев. По его словам, длительность восстановительного периода будет зависеть от геополитики и ужесточения западных санкций, а также от стабильности параллельного импорта.

У нас с 2008 года фактически стагнация экономики. Если мы говорим о восстановлении до этого периода, то на это уйдут десятилетия. Все будет зависеть от того, как будут складываться геополитические факторы, будут ли ужесточаться западные санкции, а также насколько мы сможем рассчитывать на параллельный импорт, — заявил Нечаев.

Экс-министр уточнил, что такие отрасли, как автомобилестроение и дальняя авиация, находятся в тяжелейшем состоянии из-за того, что критически зависели от импорта. При этом некоторые сектора экономики «провалились». Эксперт отметил, что автоиндустрия в России может начать производить собственные и китайские авто, но они в любом случае будут уступать по качеству немецким машинам, таким как Mercedes и Volkswagen.

В Центробанке ранее заявили, что введенный потолок цен на российскую нефть и запрет морских поставок нефти и нефтепродуктов в ЕС станут «новым шоком» для экономики России. По мнению аналитиков департамента исследований и прогнозирования регулятора, в ответ на введение потолка цен Москва может ограничить объем экспорта.