Экс-министр назвал способ повысить производительность труда в России Экономист Калашников: почасовая оплата повысит производительность труда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Повысить производительность труда в России поможет переход на почасовую оплату, заявил в беседе с НСН экс-министр труда РФ, экономист Сергей Калашников. Таким образом он прокомментировал слова главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова о необходимости повышения производительности труда.

Мы одни из немногих сохраняем систему фиксированной повременной заработной платы в интервале месяца работы. Таких стран не так много, мы должны срочно переходить на почасовую оплату труда, на минимальную стоимость почасовой оплаты труда. Это единственный способ реально поднять производительность труда. Будут хорошо работать, если платить, — высказал мнение эксперт.

Минусом этой меры он назвал неготовность государственного бюджета к возможным серьезным изменениям зарплат госслужащих в случае введения почасовой оплаты. Также экономист признал, что возникнет проблема неустроенности сотрудников, которые в перспективе перестанут быть нужны в ходе развития новых технологий. По словам Калашникова, это, в частности, охранники, бухгалтеры, водители транспорта и шахтеры.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников усомнился в производительности труда бухгалтеров и охранников. Он подчеркнул, что российской экономике необходимы системные меры повышения производительности труда.