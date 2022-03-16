Экс-министр финансов назвал возможных кандидатов на пост главы ЦБ

Слухи об отставке главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной сильно преувеличены, так как она входит в число доверенных лиц президента России Владимира Путина, заявил NEWS.ru бывший министр финансов РФ Андрей Нечаев. По его словам, если подумать гипотетически, то кандидатами на пост главы ЦБ могут быть глава Счётной палаты Алексей Кудрин, помощник президента России Максим Орешкин или министр финансов РФ Антон Силуанов.

Во-первых, мне кажется, что слухи сильно преувеличены, если только Эльвира сама не захочет оставить этот пост. Она, безусловно, входит в круг доверенных лиц Путина, и тот часто фактически её цитирует. Я думаю, что тем более в такой драматической ситуации, когда смена просто крайне опасна, какой бы человек ни пришёл, я не думаю, что её сейчас отпустят, — сказал Нечаев.

По его мнению, на этом посту должен быть человек из «близкого круга» президента России.

Я думаю, что я был бы хорошим председателем, но вряд ли Владимир Владимирович разделяет это мнение, хотя и относился ко мне с уважением, пока мы лично общались. Но это было очень давно. Мне кажется, что сейчас бессмысленно даже гадать, понятно, что это должен быть человек из его близкого круга, из таковых, собственно, Кудрин, Орешкин, ну... Силуанов, может быть, но он нужен на своём месте, — подытожил Нечаев.

Ранее в СМИ появились слухи, что Набиуллина может покинуть пост главы Центробанка. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего об этом не известно. Он добавил, что Путин неоднократно давал оценку работе регулятора.