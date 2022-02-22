Экс-министр экономики сообщил о разногласиях насчёт антироссийских санкций

Конгресс США, Белый дом и Европа занимают разные позиции по санкциям в отношении России, сообщил экс-министр экономики России, председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев изданию «ФедералПресс». Если санкции за признание Донецкой и Луганской народных республик окажутся персональными, российская экономика пострадает не так сильно, считает он.

Ответа на вопрос, какие экономические последствия будут ждать Россию в этом случае, мы не знаем, поскольку в разное время анонсировались разные санкции. Так, американский конгресс занимает более жёсткую позицию, Белый дом — более мягкую. Европа — ещё более мягкую, — сказал Нечаев.

В свою очередь старший эксперт Института экономической политики им. Гайдара Сергей Жаворонков высказал прогноз, что российская экономика будет развиваться, как и последние 10 лет: её ожидает стагнация, а россиян — падение реальных доходов. Но краха не случится, даже если санкции со стороны Запада усилятся.

Ранее Евросоюз в связи с признанием России независимости ЛНР и ДНР выпустил заявление об «угрозе санкций против тех, кто был в этом задействован». Признание суверенитета республик назвали «вопиющим нарушением международного права и Минских соглашений».