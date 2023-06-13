Экс-министр экономики России объяснил резкий подъем курса доллара Экс-министр экономики России Нечаев объяснил рост доллара рыночной волатильностью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Резкий подъем курса доллара объясняется рыночной волатильностью, это никакой не тренд, заявил NEWS.ru бывший министр экономики Андрей Нечаев. По его словам, на стоимость американской валюты повлияла продажа российской нефти на азиатские рынки. Также Нечаев отметил, что слабый курс рубля выгоден бюджету страны.

Это рыночная волатильность, не тренд. Несмотря на все препятствия, восстанавливается импорт, в том числе параллельный. С другой стороны, переключение российской нефти на азиатские рынки привело к тому, что она продается с большим дисконтом, значит, валютная выручка падает. Ну и слабый курс выгоден для бюджета, который сейчас испытывает проблемы, — сказал Нечаев.

Ранее в ходе торгов на МосБирже курс доллара поднялся выше 84 рублей и составил 84,05 рубля. Такие значения американская национальная валюта последний раз демонстрировала 4 апреля 2022 года. К 12:30 мск курс доллара немного снизился и находился на уровне 83,80.

13 июня курс евро в ходе торгов на МосБирже поднялся чуть выше 90 рублей впервые с 28 апреля. Но к 10:15 мск валюта уже оценивалась на уровне 89,93 рубля.

5 июня глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что доллар бросил вызов России в отличие от Москвы, которая ищет новые надежные механизмы расчетов. Он подчеркнул, что система страны стабильна: произошло снижение инфляции и курс стабилизировался.