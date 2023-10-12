Экс-глава МИД Австрии рассказала о сбывшемся прогнозе Путина по углю Экс-глава МИД Австрии назвала верным прогноз Путина о росте спроса на уголь

Фото: Стас Владимиров/РОСКОНГРЕСС

Карин Кнайсль

Президент России Владимир Путин был прав, когда говорил о повышенной востребованности угля, заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, выступая на «Российской энергетической неделе». По ее словам, которые приводятся на сайте мероприятия, глава государства сделал верный выбор, запустив новую стратегию развития угольной промышленности. Кнайсль подчеркнула, что уголь стал пользоваться большим спросом из-за запутанности перехода на зеленую энергию.

Угольная стратегия России подвергалась критике со стороны стран Запада из-за зеленой повестки, отмечает эксперт. Однако в конечном счете именно она продемонстрировала свою эффективность. По словам Кнайсль, уголь, который считался в мире «запасным» ресурсом для генерации энергии, вновь стал выходить на первый план.

Уголь является важнейшим элементом энергобаланса. Особенно это касается Китая и Индии — важных партнеров России. Они нуждаются в угле для энергоснабжения. Более 60% электроэнергии, которая производилась в этих странах, производились с помощью этого ресурса, — рассказала она.

Владимир Путин ранее призвал достичь суверенитета энергетической отрасли России. По словам главы государства, в нее следует внести кардинальные изменения. В частности он призывает повысить объемы производства российского оборудования, машин и программного обеспечения. Кроме того, Путин подчеркнул, что подготовку кадров для энергоотрасли необходимо вывести на принципиально новый уровень.