https://static.news.ru/photo/b1492aac-2356-11ea-bb6f-fa163e074e61_660.jpg Александр Цакунов Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Бывшего директора по инвестициям банка «Восточный» Александра Цакунова отправили под домашний арест по делу о хищении 2,5 млрд рублей, основным фигурантом которого является основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви.

Суд постановил избрать меру пресечения Цакунову в виде домашнего ареста на срок до 13 января, а также наложить на него ограничения на пользование интернетом и на общение с иными лицами, кроме близких и адвокатов, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Цакунов проходит по делу о хищении у банка 2,5 млрд рублей. В инвестфонде Baring Vostok считают его задержание «необоснованным» и не сомневаются в его невиновности и исключительной порядочности.