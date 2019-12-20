Бывшего директора по инвестициям банка «Восточный» Александра Цакунова отправили под домашний арест по делу о хищении 2,5 млрд рублей, основным фигурантом которого является основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви.
Суд постановил избрать меру пресечения Цакунову в виде домашнего ареста на срок до 13 января, а также наложить на него ограничения на пользование интернетом и на общение с иными лицами, кроме близких и адвокатов,
Ранее NEWS.ru писал, что Цакунов проходит по делу о хищении у банка 2,5 млрд рублей. В инвестфонде Baring Vostok считают его задержание «необоснованным» и не сомневаются в его невиновности и исключительной порядочности.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен