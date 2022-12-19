«Экономия и высокие цены»: эксперт о последствиях потолка цен для ЕС Аналитик Демидов: потолок цен на российскую нефть грозит ЕС инфляцией и экономией

Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил, что потолок цен на российскую нефть, введенный странами Запада, грозит Европе повышением цен и экономией. В разговоре с NEWS.ru аналитик подчеркнул, что странам Евросоюза автоматически придется накапливать газ для отопления домохозяйств, а также «на всякий случай».

Для самой Европы это экономия и высокие цены. Так как решение, конечно же, не рыночное, и поэтому нужно готовится к достаточно продолжительному периоду очень высоких цен. Также будет и тенденция и к накапливанию газа. И если раньше, это требовалось только при подготовке к отопительному периоду, то сейчас ЕС будет стараться держать их заполненными практически всегда, как говорится «на всякий случай», что также будет способствовать продолжению повышения цен, — заявил Демидов.

При этом эксперт подчеркнул, что самому «Газпрому» потолок цен ничем не грозит. Демидов все же признал, что если российский оператор будет торговать энергоресурсами с недружественными РФ странами, то Россия «автоматически» признает санкции ЕС.

На самом деле, пока «Газпрому» и в принципе российскому газу ничего не грозит. Потому что цена на данный момент времени ниже установленного потолка и по прогнозам должна продолжать идти на спад. Поэтому ожидать падения выручки на этом рынке не стоит. Но с другой стороны, надо понимать, что если мы будем торговать со странами, которые ввели потолок цен, то мы автоматически признаем эти санкции, — заключил аналитик.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза достигли политической договоренности по вопросу лимита цен на газ. Потолок цен на газ в Евросоюзе вступит в силу 15 февраля в случае преодоления ценовой отметки в €180 за МВт/ч. Ограничение изначально не будет применяться к внебиржевым сделкам.