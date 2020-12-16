Экономисты заявили, что пандемия обелила рынок труда в РФ

https://static.news.ru/photo/889ac350-3fb0-11eb-8835-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пандемия коронавируса привела к обелению рынка труда в РФ. Работники стали выходить из теневого сектора, как следствие, возросли поступления налога на доходы физлиц на 5-6% по сравнению с предыдущим годом.

Как сообщает Общественное телевидение России со ссылкой на исследование РАНХиГС, с 2017 года доля россиян, трудоустроенных неофициально, сократилась с 44,8% до 28%. Постоянно же заняты в теневом секторе лишь 20,5% граждан.

Вместе с тем, хотя доля чёрной и серой занятости на рынке труда сокращается, это происходит не очень быстро. Темпы недостаточны для того, чтобы оказывать значительное влияние на теневой сектор.

Особенность кризиса, связанного с коронавирусом, в том, что экономика была убрана с рыночных рельсов, в необычных условиях для себя оказалась. Он фактически экономику остановил, он административным образом создал непреодолимые препятствия на пути предприятий, — считает доцент департамента прикладной экономики Высшей школы экономики (ВШЭ) Владимир Карачаровский.

Специалист отмечает, что теневой сектор всегда составляет 11-13% от ВВП, и этот показатель не меняется даже в кризисных условиях. А в сложившейся ситуации представители теневого сектора не имели возможности адаптироваться, так как «у них просто был изъят рынок».

В свою очередь, завкафедрой экономики промышленности РЭУ имени Плеханова Андрей Быстров сомневается в достоверности информации о снижении доли теневого рынка. По его словам, во всём мире процент неформальных отношений в бизнесе очень высоко, потому стоит с осторожностью подходить к таким оценкам в стране с многомиллионным населением.

Быстров замечает, что в РФ очень высок процент неучтённого бизнеса, который строится на неформальной занятости. На ней держатся структуры, где выгодно набирать дешёвую рабочую силу.

Ранее NEWS.ru писал, что любые инвестиции являются небезопасными для россиян в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Такое мнение высказали доцент кафедры «Финансы и кредит» Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Максим Кривелевич, а также финансовый аналитик Виталий Калугин.