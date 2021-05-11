Экономисты: заявление Байдена о кибератаках укрепило рубль

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По данным утренних торгов на 11:30 12 мая на Мосбирже курс доллара к российской валюте снизился на 0,06% до отметки 74,06 рубля за доллар. Как сообщают эксперты ФБА «Экономика сегодня», укрепление национальной валюты произошло на фоне заявления президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон не нашёл следов причастности Кремля к кибервзлому.

Также, по мнению экономистов, позитивное влияние на курс рубля оказало сообщение о готовности Байдена встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения взаимоотношений между странами.

Накануне западные СМИ обвинили Москву в хакерской атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, в результате которой был остановлен транзит топлива на восточное побережье страны.

Как заявил президент США, разведка его страны не располагает данными о причастности РФ к кибератакам на компанию Colonial Pipeline. По словам американского лидера, существуют свидетельства того, что причастные к программам-вымогателям персоналии находятся в России, поэтому Москва несёт «некоторую часть ответственности» за произошедшее.

Эксперты считают, что такая нейтральная позиция Белого дома успокоила участников рынка, опасавшихся введения новых санкций со стороны США.