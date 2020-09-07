Экономисты связали ослабление рубля с геополитикой

https://static.news.ru/photo/4d64f0ca-f1b4-11ea-82d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуация в Белоруссии, отравление оппозиционера Алексея Навального и постоянная угроза антироссийских санкций привели к значительному ослаблению рубля. Такого мнения придерживаются валютные эксперты.

Курс доллара 7 сентября на торгах МосБиржи обновил рекорд с апреля, достигнув 76,24 рубля. Евро впервые с февраля 2016 года преодолел отметку в 90 рублей. Позднее в тот же день российская национальная валюта укрепила свои позиции, но незначительно.

Главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин считает, что без новостей последних двух-трёх недель курс рубля составил бы около 72,5 рубля за доллар. Среди «плохих новостей» эксперт перечислил постоянную угрозу санкций в отношении России, отравление оппозиционного политика Алексея Навального, а также протесты после президентских выборов в Белоруссии. Без этих событий, полагает Долгин, курс был бы в районе 70 рублей за доллар.

Главный экономист Bank of America по РФ Владимир Осаковский также считает, что текущее ослабление рубля полностью обусловлено геополитическими аспектами. Эксперт дал и прогноз по курсу на конец года: 68 рублей за доллар с учётом динамики цен на нефть, ожиданий по ставкам американской ФРС и ЕЦБ.

Если бы не было темы санкций, Навального, ситуации с Белоруссией, то курс был бы в районе 70 рублей за доллар. Санкции не первый раз возникают в повестке. В 2018 году санкционная премия была существенно больше — речь шла об отклонении курса на 10–15 рублей. Сейчас премия, которая образовалась на рынке, небольшая — 3–5 рублей, — рассказала РБК главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова.

Ранее, как писал NEWS.ru, эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев прокомментировал падение рубля по отношению к доллару и евро. По его словам, снижение курса надо «пережить».

Между тем многие аналитики считают, что риски для рубля останутся в ближайшей перспективе прежними. Это пандемия коронавируса, геополитика и ситуация с наращиванием госдолга, аукционы по которому проваливались почти весь август. При том что уменьшилась корреляция стоимости рубля и нефти, резко возросли риски новых, причём очень жёстких санкций на фоне белорусского конфликта и ситуации с отравлением Алексея Навального.