https://static.news.ru/photo/548a1a66-1ae5-11ea-a3e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Экономисты предполагают, что на последнем в 2019 году заседании совета директоров Банка России будет принято решение о пятом за год снижении ключевой ставки.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ноябре заявила, что есть потенциал для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Главный аналитик «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец полагает, что потенциал снижения небольшой, и на данный момент ничто не мешает ЦБ снизить ставку на 25 п. п, передаёт РБК.

С таким прогнозом согласен главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой, который указал на предполагаемое снижение инфляции до конца 2019 года до 3–3,2% в годовом выражении, что ниже официального прогноза ЦБ в 3,2–3,7%. Главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин полагает, что взять паузу в сокращении ставок Центробанк может вынудить лишь «неожиданный внешний негатив в ближайшую неделю», например внешнеполитическое давление с саммита в Париже или из конгресса США, где 11 декабря будет обсуждаться санкционный законопроект DASKA.

Как писал NEWS.ru ранее, Всемирный банк (ВБ) ожидает дальнейшего постепенного снижения ключевой ставки Банком России. Об этом сказано в докладе экспертов ВБ о российской экономике. На фоне замедления темпов инфляции и слабого экономического роста Центробанк в течение года четыре раза снижал ключевую ставку: в июне, июле, сентябре и октябре. Она снизилась на 1,25 п. п., до 6,5%, что находится в пределах диапазона нейтральной ключевой ставки.