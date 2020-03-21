https://static.news.ru/photo/c1bb5a3a-6b50-11ea-a66b-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе коррекционного роста фондовых индексов РФ и курса рубля. В соответствии с консенсус-прогнозом, индексы Мосбиржи и РТС вырастут на 1,2% и на 3,7%, до 2360 и 958 пунктов соответственно.

Цена на нефть марки Brent останется около 28,5 доллара за баррель, курс евро на форексе вырастет на 1 цент, до уровня 1,08 доллара, курс доллара снизится в пределах 1 рубля, до 78,7 рубля, евро останется около 85 рублей, свидетельствуют данные опроса, проведённого РИА Новости.

Мировые рынки сохраняют турбулентность. Инвесторы находятся в замешательстве: текущие меры поддержки со стороны основных центробанков выглядят внушительными, а ценовые уровни на фондовых площадках заметно просели. Неопределённость — единственное, что ограничивает рынки от возобновления роста, — пояснил Владимир Евстифеев из банка «Зенит».

20 марта на открытии торгов Московской Биржи курс доллара снизился на 1,3%, до 78,1 рубля, курс евро — на 0,9%, до 83,87 рубля. Индекс Мосбиржи вырос на 4,15%, до 2375,13 пункта, индекс РТС поднялся на 4,78%, до 945,74 пункта. Цена нефти Brent в ходе торгов на бирже ICE превысила $30 за баррель.

Финансовые рынки начали падать из-за ситуации с распространением коронавируса и обвала нефтяных рынков. 9 марта последний провалился более чем на 30%. Это произошло из-за того, что Москва отклонила предложение Эр-Рияда о допсокращении добычи на 1,5 млн баррелей в сутки в рамках ОПЕК+.

В ответ на это Саудовская Аравия заявила о готовности предложить Европе тройные объёмы нефти по цене $25 за баррель, что намного дешевле российских углеводородов. По предварительным данным, крупные НПЗ сырьевых предприятий — Royal Dutch Shell, BP, Total, OMV, Repsol и Cepsa — получили предложения от королевства по лимитам поставок чёрного золота, намного превышающим традиционные рамки. Теперь Эр-Рияд собирается увеличить добычу нефти до 13 млн баррелей в сутки.

Ранее NEWS.ru писал, что аналитик японского банка Mizuho Пол Санки предсказал падение стоимости нефти ниже нуля. По его мнению, эту ситуацию спровоцирует чрезмерный избыток сырья на рынке.