Экономисты спрогнозировали курс рубля на осень

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Компания российского бизнесмена Альберта Авдоляна «А-Проперти» заявила о желании за свой счёт построить частную железную дорогу от Эльгинского месторождения до Охотского моря. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя компании Анастасию Харитонову.

Агентство отмечает, что протяжённость путей составит примерно 500 км. По ним можно будет перевозить 30 млн тонн угля ежегодно. Размер возможных вложений в строительство не называется, но эксперты говорят о...