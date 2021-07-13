Экономисты спрогнозировали курс рубля на осень

Российская валюта осенью укрепится до 70 рублей за доллар. Это наиболее вероятный вариант в сложившихся условиях, считает исполнительный директор департамента рынка капиталов Артём Тузов, пишет ПРАЙМ.
К концу года курс валюты составит 71 рубль за доллар, считает эксперт.
Ранее ФНБ полностью отказался от доллара в своём балансе и при поступлении нефтегазовых доходов будет конвертировать доллар в другие валюты, что будет создавать постоянный источник давления на курс доллара к рублю <...> принимая во внимание уровень мировой инфляции, уровень в 70 рублей за доллар выглядит более вероятным, — сказал Тузов.
Такого же мнения придерживается другой эксперт — инвестиционный стратег Григорий Жирнов. По его предположению, факторами поддержки российской валюты могут стать комфортный уровень нефтяных котировок, заметное повышение ключевой ставки ЦБ, снижение геополитической напряжённости.
Наш прогноз по паре доллар/рубль на конец года — 71 рублей за доллар, — приводят слова эксперта «Ведомости».
Ранее главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман заявлял, что на курс рубля могут подействовать сразу несколько негативных факторов, большая часть из них является внешними. В мире снизились индексы деловой активности из-за появления агрессивных штаммов коронaвируса, которые угрожают новыми локдaунами эконoмикам ведущих стран.