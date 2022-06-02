Экономисты сообщили о существенном сдвиге на рынке труда в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Экономисты Альфа-Банка считают, что на российском рынке вырос спрос на труд в новых областях. При этом у существующих компаний не было достаточно времени для сокращений, пишет РБК.

Издание ссылается на исследование экономистов Альфа-Банка, согласно которому безработица вырастет, но будет под контролем. Так, в отчёте главного экономиста Альфа-Банка Наталии Орловой и экономиста Ирины Ростовцевой говорится, что снижение безработицы до 4% в апреле отражает довольно позитивную экономику на рынке труда.

Авторы исследования указали, что ждали роста безработицы до 4,3%, но этот показатель снизился до исторического минимума. Экономисты полагают, что произошёл некий структурный сдвиг, в частности, он касается спроса на труд в новых областях. Также в исследовании говорится, что уровень безработицы в ближайшее время вырастет, но этот риск «будет под контролем».

Ранее сообщалось, что уровень безработицы в России в апреле 2022 года cнизился до нового исторического минимума в 4%. Предыдущий рекорд составлял 4,1%, такой показатель был зафиксирован в феврале и марте текущего года.