Экономисты рекомендовали россиянам «держаться от доллара подальше»

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Глобальная экономика столкнётся с трудностями в 2021 году, но серьёзный мировой банковский кризис, вероятно, не произойдёт, потому депозиты станут хорошим вариантом для хранения сбережений. При этом эксперты отметили, что не стоит отдавать предпочтение доллару.

По словам главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди, банки на развитых рынках чаще всего «становятся полезными во многих случаях, особенно в ЕС», в связи с чем экономисты не видят особого риска для вкладчиков в крупных странах.

При этом он отметил, что при хранении денег в местной валюте всегда присутствует портфельный риск.

Поэтому как минимум важно хеджироваться, если у вашего портфеля есть высокий валютный риск или есть несовпадение между вашими доходами и обязательствами, — предупредил эксперт.

Как сообщил другой эксперт, директор по инвестициям Дмитрий Полевой, стандартным советом для людей с расходами в рублях, без опыта и желания следить за инвестициями на рынке являются депозиты в рублях, несмотря на то что ставки снизились.

Если есть расходы в валюте — часть (20–30%) сбережений можно держать в валюте, но сейчас ставки по валюте нулевые, да и на более длинном горизонте в рублёвом эквиваленте валютные позиции могут быть убыточны, — рассказал он.

Также эксперты ответили на вопрос об инвестициях в валюту, подчеркнув, что не советуют доллар.

Предпочтительной позицией было бы держаться подальше от доллара США и японской иены и смотреть на валюты развивающихся стран, — уточнил Харди.

В пример экономист привёл и российский рубль, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов заявил, что размещение рублёвых средств на банковских вкладах станет выгодным, когда вырастут ставки. По его словам, в настоящее время они снизились до 4,2%, что ниже инфляции, которая достигла отметки 4,5%.