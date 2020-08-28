Экономисты рассказали, выдержит ли экономика отмену «кредитных каникул»

https://static.news.ru/photo/546732ce-ea0d-11ea-9eed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Завершение «кредитных каникул», которыми активно пользовались россияне, может привести к росту неплатежей. Вместе с тем, он не станет критическим для экономики страны, полагают эксперты.

Действие правительственной программы, дающей возможность отсрочить платежи по займам в период коронавирусных ограничений, истечёт 30 сентября. Вопрос о пролонгации " кредитных каникул" пока не стоит.

Пиковых значений уровень просрочки в случае отсутствия второй волны коронавируса может достигнуть в конце 2020 — начале 2021 года. В таком случае он превысит 10% от общего ссудного портфеля, считает аналитик БКС Егор Дахтлер. Но несмотря на неизбежное негативное влияние на банковский сектор, банки намного лучше подготовлены по сравнению с 2014 годом, высказал уверенность эксперт.

Банки и микрофинансовые организации уже подготовились к одномоментному росту просроченной задолженности, так что неплатежи не повлияют на их финансовую устойчивость, согласен президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев. Он также отметил, что «каникулы» не заканчиваются: завершается лишь срок приёма заявок, однако закон позволяет правительству продлить его.

Учитывая, что уйти на кредитные каникулы по 106-ФЗ смогли порядка 200 тысяч заёмщиков, даже в случае негативного развития событий это не окажет серьёзного влияния на количество дефолтов от общего портфеля, — цитирует РИА Новости гендиректора коллекторского агентства НСВ Романа Волосникова.

В свою очередь гендиректор финансового маркетплейса «Юником24» Юрий Кудряков и вовсе высказал мнение, что говорить о массовых дефолтах пока преждевременно. Дело в том, что,по данным исследовательских центров, средний потребительский чек за последние два месяца растёт. Более того, напомнил он, заёмщики стараются до последнего платить по кредитам: в кризисные периоды россияне в первую очередь отказываются от дорогостоящих покупок, потом перестают оплачивать текущие счета, в том числе за услуги ЖКХ, затем урезают в среднем на 15% ежемесячные траты и лишь после этого приостанавливают выплаты по долговым обязательствам.

С этим, отмечает ПРАЙМ, согласуется и позиция Банка России. В майском обзоре финансовой стабильности регулятор указывал, что запас капитала банковского сектора составляет 5 трлн рублей. Этого вполне достаточно для покрытия возможных потерь по кредитам даже при негативном сценарии.

Ранее NEWS.ru писал, что объём выданных компаниям из России проблемных кредитов за июль увеличился на 271,5 млрд рублей, что составило максимально месячный прирост с января 2019 года.