https://static.news.ru/photo/7b8d68e4-44c9-11ea-b028-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Прямое влияние Brexit на экономику России, скорее всего, окажется небольшим, считает старший аналитик группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Василиса Баранова. По её словам, Москва слабо связана с Лондоном и в области торговли, и в области финансов.

На неё приходится всего около 2,5% нашего товарного торгового оборота за первые 11 месяцев 2019 года и 4,3% входящих прямых инвестиций на середину 2019 года, — добавила эксперт.

Аналогичного мнения и главный экономист Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Дмитрий Полевой. Он уверен, что РФ переживёт выход Королевства из Евросоюза без серьёзных проблем. Мужчина напомнил, что внешняя торговля РФ растёт последние три года, и есть шансы восстановить показатели 2012-2013 годов, пишет РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что после трёх с половиной лет напряжённых переговоров и бесконечных дебатов в парламенте Соединённое Королевство 31 января в 23:01 по местному времени (02:01 мск) наконец прекратило членство в Евросоюзе.

Формально перестав быть частью ЕС, Великобритания продолжит оставаться в таможенном союзе и едином рынке до конца этого года. При этом, если Европарламент примет новый закон, Лондон тоже будет обязан ему подчиняться в переходный период, несмотря на то что не участвовал в его принятии.